Zakończona została przebudowa drogi przeciwpowodziowej Piękne Kąty – Katarzynowo. Na odcinku pięciu kilometrów powstała nowa nawierzchnia jezdni, która została zniszczona w czasie ostatniej powodzi.

Gmina Siedlisko otrzymała na ten cel rządową dotację w wysokości 5,6 miliona złotych. – Wykorzystaliśmy do naprawy jezdni nową technologię RCC, czyli wałowany beton – mówi wójt Daniel Kołtun.

Nową drogą będą mogli rolnicy dojechać do swoich pól, ale w czasie zagrożenia będą jeździć po niej ciężkie wozy strażackie.