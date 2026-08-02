Zakończona została przebudowa drogi przeciwpowodziowej Piękne Kąty – Katarzynowo. Na odcinku pięciu kilometrów powstała nowa nawierzchnia jezdni, która została zniszczona w czasie ostatniej powodzi.
Gmina Siedlisko otrzymała na ten cel rządową dotację w wysokości 5,6 miliona złotych. – Wykorzystaliśmy do naprawy jezdni nową technologię RCC, czyli wałowany beton – mówi wójt Daniel Kołtun.
Nową drogą będą mogli rolnicy dojechać do swoich pól, ale w czasie zagrożenia będą jeździć po niej ciężkie wozy strażackie.
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