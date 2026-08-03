Nowa remiza strażacka w Leśniowie Wielkim to długo wyczekiwana inwestycja, która zapewni druhom nowoczesne i funkcjonalne warunki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Samorząd gminy Czerwieńsk zakończył właśnie postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remizy.

– Warunki, w których funkcjonują druhowie z Leśniowa Wielkiego są naprawdę złe – przyznaje Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

Koszty budowy zostaną pokryte z pieniędzy, które gmina Czerwieńsk otrzyma w ramach ZIT, ale samorząd będzie musiał też sięgnąć do gminnej kasy.