Po śmiertelnym wypadku został wstrzymany ruch na drodze krajowej nr 12 w okolicach wsi Bobrzany (gmina Małomice). Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła i jedna została ranna – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Wypadek miał miejsce w sobotę pod wieczór (1 sierpnia) na 65. kilometrze DK12, to jej odcinek między Żaganiem w Szprotawą.

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Jak przekazał PAP mł. asp. Tomasz Ulewicz z KPP w Żaganiu, z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na łuku drogi kierowca auta marki kia z nieznanej przyczyny zjechał na przeciwległy pas i czołowo uderzył w jadącego w przeciwnym kierunku renaulta.

W wyniku zderzenia pojazdów zginął 19-latek kierujący kią. Z kolei 65-letni kierowca renaulta został ranny i zabrany przez pogotowie do szpitala w Żarach.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora ustalając dokładny przebieg i przyczynę wypadku. DK12 może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Ruch został skierowany na objazd przez Małomice.

Aktualizacja z godz. 1.59 (2 sierpnia)

Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 12.