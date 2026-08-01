„Cześć i chwała bohaterom” – Zielonogórzanie uczcili 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystościach, które odbyły się przy obelisku upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów wzięły udział władze miejskie, harcerze, kombatanci oraz mieszkańcy.

W powstaniu zginęło około 200 tysięcy Polaków. Nie możemy zapominać o naszych bohaterach – podkreślają uczestnicy obchodów:

W godzinę rozpoczęcia powstania, czyli o 17:00, w całym kraju zawyły syreny, które upamiętniły obrońców Warszawy.

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