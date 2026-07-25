Lipa lśniąca zakwitła w arboretum w Chwalęcicach. To prawdopodobnie pierwszy przypadek w Polsce.

Arboretum w Chwalęcicach, czyli niewielki ogród dendrologiczny składający się z wielu odmian lip, świętuje bo doszło tam do wyjątkowego zjawiska. Zakwitła tam lipa lśniąca, która normalnie nie zimuje w Polsce. Jest to więc bardzo rzadki widok – mówi Marek Pogorzelec, współwłaściciel arboretum.

Każdy kto chce zobaczyć kwitnącą lipę lśniąca na własne oczy będzie miał ku temu okazję jutro, czyli w niedzielę. Arboretum będzie otwarte dla zwiedzających od godziny 16:00. Warto skorzystać z okazji, bo nie wiadomo jak długo lipa będzie kwitła – dodaje Marek pogorzelec.

W trakcie spaceru będzie można zrobić zdjęcie kwitnącej lipy i dołączyć do konkursowej zabawy – szczegóły na facebookowym profilu Arboretum w Chwalęcicach. Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.