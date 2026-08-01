W Parku Książęcym w Zatoniu trwa spotkanie z lubuskimi winiarzami i producentami wyrobów regionalnych.

Wszystko to w ramach II edycji wydarzenia pod hasłem „Santé! Czyli wino u Talleyrandów w Chateau Zatonie”. W trakcie spotkania odbędzie się również wykład poświęcony historii winiarstwa.

Zdaniem uczestników wydarzenia, Zatonie to dobre miejsce do spędzenia wolnego czasu i odpoczynku na świeżym powietrzu:

Impreza w Zatoniu zakończy się o godzinie 22. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.