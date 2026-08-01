Pierwsza pomoc w trakcie wypadku, rozmowy na temat pojazdów elektrycznych czy cięcie samochodu – to elementy, które doskonalą strażacy podczas Recuse Day. Wydarzenie odbywa się na terenie WOSiR w Drzonkowie.

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Recuse Day-ćwiczenia strażaków w Drzonkowie/Fot. Jakub Mielcarz 1 z 26 - +

Do dyspozycji strażaków jest m.in. kilkanaście zniszczonych samochodów, manekiny oraz nowoczesny sprzęt.

– Przygotowaliśmy 7 różnych scenariuszy wypadków – informuje Bartosz Klich, instruktor Recuse Day:

– Ćwiczenia pozwalają nam nabyć bezcenne umiejętności – zaznacza Łukasz Andrzejewski, prezes OSP Racula:

Zajęcia prowadzą instruktorzy z Polski, Czech oraz Niemiec. Jak mówi Bartosz Ligier z Akademii Pożarniczej w Warszawie, każda wymiana doświadczeń jest bardzo ważna dla strażaków:

Zajęcia obserwował Jakub Łazanowski, który przyznaje, że w przyszłości również chciałby zostać strażakiem:

Ćwiczenia zakończą się w niedzielne popołudnie.