Pierwsza pomoc w trakcie wypadku, rozmowy na temat pojazdów elektrycznych czy cięcie samochodu – to elementy, które doskonalą strażacy podczas Recuse Day. Wydarzenie odbywa się na terenie WOSiR w Drzonkowie.
Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć
Do dyspozycji strażaków jest m.in. kilkanaście zniszczonych samochodów, manekiny oraz nowoczesny sprzęt.
– Przygotowaliśmy 7 różnych scenariuszy wypadków – informuje Bartosz Klich, instruktor Recuse Day:
– Ćwiczenia pozwalają nam nabyć bezcenne umiejętności – zaznacza Łukasz Andrzejewski, prezes OSP Racula:
Zajęcia prowadzą instruktorzy z Polski, Czech oraz Niemiec. Jak mówi Bartosz Ligier z Akademii Pożarniczej w Warszawie, każda wymiana doświadczeń jest bardzo ważna dla strażaków:
Zajęcia obserwował Jakub Łazanowski, który przyznaje, że w przyszłości również chciałby zostać strażakiem:
Ćwiczenia zakończą się w niedzielne popołudnie.
Polecamy
Wsparcie KOWR dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, hełmy, ubrania, a nawet pojazdy terenowe - Ochotnicze Straże Pożarne z regionu będą mogły zakupić ważne dla bezpieczeństwa...Czytaj więcejDetails