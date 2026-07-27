Blisko 17 tysięcy kart wyrobili mieszkańcy Zielonej Góry w programie ZGrane Grono. Nowa formuła, przypomnijmy, obowiązuje od 4 maja 2026.

Scaliła dotychczas działające programy dla mieszkańców, takie jak „ZGrana Rodzina” oraz „ZGrani 50 plus”. W ocenie Marka Kamińskiego, zastępcy prezydenta Zielonej Góry, odświeżona odsłona projektu znalazła uznanie w oczach mieszkańców, którzy ruszyli po zmienione karty:

Program ZGrane Grono zapewnia m.in. zniżki na komunikację miejską, basen i wydarzenia kulturalne. Władze miasta przypominają, że po zmianach może z nich korzystać większa grupa osób:

Wnioski o wyrobienie karty można składać w ratuszu, w recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz online na stronie www.zgranegrono.pl.