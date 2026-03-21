Fani dwóch kółek ponownie mogą kręcić kilometry dla Zielonej Góry – dziś wystartował trening do walki o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Aby wziąć udział w inicjatywie należy pobrać aplikację mobilną „Aktywne Miasta” i oznaczyć w niej Zieloną Górę.

Trening zakończy się w połowie maja, następnie od czerwca mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w oficjalnej części rywalizacji.

Do zabawy zgłosiło się już ponad 2000 zorganizowanych grup. O szczegółach Katarzyna Fedro, lokalna koordynatorka wydarzenia:

Katarzyna Fedro przypomina również o trwającym konkursie na lokalne logo Rowerowej Stolicy Polski:

Przypomnijmy – w minionym roku podczas walki o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, Zielonogórzanie przejechali na jednośladach ponad 438 tys. kilometrów i zajęli drugie miejsce w kategorii miast od 100 do 200 tys. mieszkańców.