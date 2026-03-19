Wojciech Olszewski nie jest już dyrektorem Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Został zdegradowany po wpłynięciu skargi o naruszenie przez niego nietykalności cielesnej w stosunku do podwładnego.

O zdarzenie z udziałem byłego już dyrektora departamentu na ostatniej sesji sejmiku pytał radny PiS Bogusław Motowidełko. Informację potwierdził marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski.

Rzecznik prasowy marszałka Zdzisław Haczek tłumaczy, że konsekwencje wobec Wojciecha Olszewskiego wyciągnięto już wcześniej:

Wojciech Olszewski w rozmowie z dziennikarzem Radia Zachód przyznał, że popełnił błąd. – Jedna ze spraw w biurze wywołała sporo emocji. W dyskusji z pracownikiem, chwyciłem go za ramiona, bo chciałem mu coś wytłumaczyć. Nikomu nie stała się krzywda i trudno mówić o szarpaninie, co nie zmienia faktu, że rzecz nigdy nie powinna się wydarzyć. Pracownika, mojego kolegę, przeprosiłem od razu, na drugi dzień ponownie. Splot okoliczności, stresu, powoduje, że zrobimy czasem coś, czego żałujemy. Nie uchylam się od odpowiedzialności – przekazał Olszewski.

Olszewski przebywa obecnie na urlopie. Po jego zakończeniu ma rozpocząć pracę w Departamencie Promocji, Turystyki i Sportu.