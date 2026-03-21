Członkowie Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków w ramach prac terenowych odkryli kolejny artefakt. W lasach w okolicy Kocina i Nieradzy społecznicy znaleźli krzemienne narzędzie. Wstępna analiza zaskakuje.

Niedawno strażnicy zabytków natknęli się na kamienny drogowskaz z wyrytą datą 1815 i kierunkiem wskazującym Żary. – Tym razem to coś zupełnie innego. Artefakt wykonany z krzemienia pochodzi najprawdopodobniej z okresu neolitu. Niebawem rozpoczną się szczegółowe badania tego znaleziska – mówi prezes stowarzyszenia Krzysztof Dulski:

Dodajmy, że obiekt został zgłoszony do służb konserwatorskich. Wkrótce poddany zostanie specjalistycznym badaniom.