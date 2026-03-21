Nowa pracownia robotyki powstanie w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu pod nazwą Lubuska Szkoła Przyszłości. Żagański powiat otrzymał na ten cel ponad 2 miliony złotych.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację infrastruktury oraz kształcenie. – Dotacja pochodzi ze środków unijnych. Prace będą polegały między innymi na wykonaniu rozdzielni elektrycznej oraz instalacji elektrycznej dostosowanej dla sprzętu, który znajdzie się w pracowni – mówi starosta żagański Anna Michalak:

– Zarówno my, jako organ prowadzący, jak i nauczyciele oraz uczniowie bardzo się cieszymy z tego projektu. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie – zaznacza Anna Michalczuk:

Wkład własny powiatu to 375 tysięcy złotych.