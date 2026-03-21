Wczesnym rankiem, o 6:00, biegacze oraz duathloniści ruszyli z linii startu przy Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. O 7.30 wyścig rozpoczęli także kolarze.

Uczestnicy Ultramaratonu rywalizują w biegach – na 103, 48 oraz 23 km, w kolarstwie – na 103 km, a także w duathlonie, a więc biegach połączonych z jazdą na rowerze – na 103 km.

Biegacze na 103 km, duathloniści i kolarze zaczęli swój wyścig przy SP18. Biegacze na 48 km ruszają z punktu startowego w Nowym Kisielinie o 11:30, z kolei rywalizacja na 23 km rozpocznie się o 13:00 w punkcie startowym w Jarogniewicach: