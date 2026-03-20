Mathis Henno nie zagra w ostatnim meczu Cuprum Stilonu Gorzów Wlkp.

W niedzielę o godz. 20.00 gorzowska drużyna zakończy rozgrywki PlusLigi wyjazdowym meczem z PGE GiEK Skrą Bełchatów. W naszym zespole zabraknie Francuza Mathisa Henno, który wystąpił do Zarządu Klubu z prośbą o umożliwienie wcześniejszego wyjazdu przed zakończeniem sezonu ligowego. Mając na uwadze obecną, stabilną sytuację drużyny w tabeli i zasługi zawodnika Zarząd Cuprum Gorzów S.A. przychylił się do tej prośby.

Mathis rozegrał w gorzowskich barwach 25 spotkań ligowych, zdobywając łącznie 412 punktów, co plasowało go w czołówce najlepiej punktujących zawodników PlusLigi. W trakcie sezonu wielokrotnie potwierdzał swoją klasę ofensywną, notując średnio ponad 4 punkty na set oraz będąc jednym z najskuteczniejszych przyjmujących w lidze.

Dodatkowo, już w trakcie rozgrywek znajdował się w ścisłej czołówce rankingów ligowych – z dorobkiem ponad 360 punktów po 21 kolejkach zajmował wysokie miejsce w klasyfikacji punktujących, a jego przyjęcie utrzymywało się na poziomie ponad 50% skuteczności.

Z naszych informacji wynika, że w następnym sezonie Mathis Henno grać będzie w jednej z drużyn włoskiej Serie A.