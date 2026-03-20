W niedzielę po godzinie 14 w cyklu „Historie pisane na nowo” sensacyjna historia złamania szyfrów Armii Krajowej. Po 80 latach udało się ustalić personalia „Rysia”, bohaterskiego oficera oddziału likwidacyjnego Armii Krajowej. Okazał się nim przedwojenny piłkarz Lecha Poznań Jan Nowicki. Odkrycia dokonali prof. Remigiusz Wiśniewski, kryptolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz historyk Wojciech Königsberg, który bada dzieje Armii Krajowej.