Warsztaty pisankarskie, wicia palm, koncerty zespołów folklorystycznych – m.in. takie atrakcje już jutro czekają na gości Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli, gdzie odbędą się Kaziuki. To impreza, która co roku organizowana jest na dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi i nawiązuje do dawnych jarmarków wileńskich.

W programie wydarzenia znalazły się także kiermasz rękodzieła ludowego i regionalnych produktów, pokazy dawnych rzemiosł oraz animacje i warsztaty dla najmłodszych. Ponadto, odwiedzający będą mogli nie tylko zobaczyć, ale i spróbować swoich sił w tworzeniu wielkanocnych ozdób.

– Zachęcamy, żeby jutro zostawić samochód w domu i skorzystać z komunikacji miejskiej lub przyjechać do nas rowerem – mówi Tadeusz Woźniak. – Mimo że dysponujemy parkingami, przy tak dużych wydarzeniach zawsze pojawia się problem z miejscami. Wygodniej i szybciej będzie dojechać jednośladem lub komunikacją publiczną, która będzie jutro bezpłatna – dodaje dyrektor muzeum:

Kaziuki w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli odbędą się w godzinach od 11.00 do 16.00.