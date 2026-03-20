W szpitalu w Sulechowie uroczyście otwarto dziś zmodernizowany oddział rehabilitacji, a także zakład fizjoterapii. Inwestycję udało się przeprowadzić dzięki blisko 38-milionowemu dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy.

– Pacjenci będą leczyć się w wyższym standardzie – mówi Izabela Kniżatko, prezeska szpitala w Sulechowie:

Szpital w Sulechowie działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 100 proc. udziałów posiada powiat sulechowski. – Starania o tę inwestycję trwały wiele lat – wyjaśnia starosta Tadeusz Pająk:

Oddział rehabilitacji sulechowskiego szpitala dysponuje obecnie 44 łóżkami. Obiekt został w pełni przystosowany dla potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się.