W Żarach trwa przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Moniuszki do Katowickiej w ramach budowy ścieżki rowerowej. Zadanie jest współfinansowane z pieniędzy unijnych. Jego koszt to ponad pół miliona złotych.

Zakres prac jest szeroki. – Roboty wznowiono po przerwie związanej z zimą i niesprzyjającymi warunkami. Powstanie tu droga dla pieszych i rowerzystów. Przebudujemy także oświetlenie i wybudujemy zjazdy. Inwestycja postępuje teraz pełną parą. Stawiamy kolejny krok w kierunku bezpiecznego i ekologicznego miasta – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że koniec zadania przewidziano na kwiecień.