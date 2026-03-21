Panowie Artur Czernicki z Urzut i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy – prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i wystąpią w marcowym finale Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans uzyskał pan Marek Stachowiak z Gorzowa. Finał odbędzie się 28 marca w siedzibie Radia Zachód, a fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (21.03):

1. Jeremy Sochan zadebiutował w koszykarskiej reprezentacji Polski w 2021 roku w eliminacjach do mistrzostw Europy. Która z drużyn była rywalem Polski podczas jego reprezentacyjnego debiutu?

A. Hiszpania, B. Rumunia, C. Serbia

Odp. B – W Arenie Gliwice oficjalnie zadebiutował w kadrze narodowej, w wygranym 88:81 spotkaniu z Rumunią, w którym zdobył 18 punktów, trafiając 6 na 10 rzutów z gry. Tym samym został najmłodszym debiutantem w historii koszykarskiej reprezentacji seniorów, mając 17 lat, 9 miesięcy i 1 dzień.

2. W którym roku urodził się japoński skoczek narciarski Noriaki Kasai?

A. 1972, B. 1973, C. 1974

Odp. A – urodził się 6 czerwca 1972 roku. Ma 54 lata i wciąż startuje.

3. Ile medali mistrzostw Polski seniorów w skokach przez przeszkody zdobył najlepszy polski jeździec Jarosław Skrzyczyński?

A. 8, B. 9, C. 10

Odp. A – 9 medali (4 złote i 4 srebrne, 1 brązowy)

4. Gorzowianin Michał Stawarski został mistrzem Polski w squasha w kategorii do 19 lat. Który to jego medal mistrzostw Polski?

A. 7, B. 8. C. 9

Odp. C – Jest to jego dziewiąty medal w mistrzostwach Polski, ale po rozegranym w Gdańsku turnieju, po raz pierwszy udało mu się stanąć na najwyższym stopniu podium.

5. Który z żużlowców Falubazu Zielona Góra prowadził własną restaurację?

A. Przemysław Pawlicki, B. Leon Madsen, C. Andrzej Lebiediew

Odp. C – Andrzej Lebiediew w Daugavpils, a restauracja nazywała się Yoggy Bear.

6. Brytyjski kierowca formuły 1 Lando Norris, to mistrz świata 2025. W jakim teamie wystąpi w sezonie 2026?

A. Red Bull Racing, B. Aston Martin Aramco, C. McLaren Mastercard

Odp. C – McLaren Mastercard

7. Jak nazywa się klub baseballa w Zielonej Górze?

A. Demony, B. Giganci, C. Bizony

Odp. B – Giganci.

8. Które miejsce w rozgrywkach sezonu 2025/26 w I lidze zajęli unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk?

A. 1, B. 2. C. 3

Odp. B – 2 i zagrają w barażu o awans do ekstraklasy.

9. Squash oficjalnie zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Ile było wcześniej prób dołączenia tej dyscypliny do programu Igrzysk Olimpijskich?

A. 3, B. 4, C. 5

Odp. B – 4