Około 160 stoisk, występy zespołów folklorystycznych, warsztaty pisankarskie i degustacja potraw – tak zapowiadają się tegoroczne Kaziuki w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze–Ochli.

Skansen, jak co roku na dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi, zaprasza mieszkańców na spotkanie z tradycją. O programie wydarzenia mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra Tadeusz Woźniak, gospodarz instytucji:

– Jedną z głównych atrakcji będą warsztaty pisankarskie metodą batikową, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem – podkreślał gospodarz skansenu:

W programie także warsztaty wicia palm, rzeźbienia w mydle i zajęcia drukarskie.

Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 16:00. Na miejsce będzie można dojechać bezpłatnie autobusami MZK.

Tadeusz Woźniak był gościem „Rozmowy o 9.00".

