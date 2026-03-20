Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra wygrali na własnym torze z PRES Grupą Deweloperską Toruń 46:44 w pierwszym przedsezonowym sparingu.

W większości wyścigów o kolejności na mecie decydował start i umiejętne rozegranie pierwszego łuku. W pierwszej gonitwie gospodarze wyszli na podwójne prowadzenie, jednak na drugim łuku postawiło Dominika Kuberę, który spadł z drugiej na trzecią pozycję i na inaugurację zielonogórzanie wygrali tylko 4:2. Po pierwszej serii startów Falubaz przegrywał 11:13.

Następie po drugiej, czyli po siedmiu gonitwach było 17:25. Natomiast po dziesięciu biegach przewaga przyjezdnych stopniała do czterech „oczek” – 28:32.

W dziesiątym wyścigu doszło do bardzo groźnie wyglądającego upadku Antoniego Kawczyńskiego z PRES-u oraz Mitchella McDiarmida z Falubazu. Australijczyk dość szybko podniósł się, zaś junior toruńskiej drużyny potrzebował więcej czasu. Wstał o własnych siłach, ale lekarz orzekł, że nie jest on zdolny do dalszej jazdy. Następnie Kawczyński został odwieziony do szpitala z podejrzeniem urazu obojczyka.

Przed wyścigami nominowanymi był remis po 39. Natomiast warto zaznaczyć, że w czternastym biegu pojechali wyłącznie sami młodzieżowcy, a liderzy toruńskiej drużyny Emil Sajfutdinow oraz Mikkel Michelsen odjechali tego dnia kolejno tylko dwa oraz trzy wyścigi.

Punkty dla Falubazu: Dominik Kubera 9 (1, 2, 3, 3), Andrzej Lebiediew 7 (2, 1, 2, 2), Przemysław Pawlicki 10 (3, 1, 3, 2, 1), Mitchell McDiarmid 1 (t, 0, 1, -), Leon Madsen 11 (1, 2, 2, 3, 3), Oskar Hurysz 5 (2, 1, 0, 2), Damian Ratajczak 3 (1, 0, 1, 1), Michał Curzytek 0 (0, 0), Kacper Witrykus NS.

Dla PRES-u: Patryk Dudek 7 (2, 1, d, 2, 2), Robert Lambert 9 (2, 3, 1, 3), Norick Bloedorn 4 (0, 2, 1, 1, 0), Mikkel Michelsen 9 (3, 3, 3, -), Emil Sajfutdinow 6 (3, 3, -, -), Antoni Kawczyński 3 (3, 0, w), Mikołaj Duchiński 4 (0, 0, 1, 0, 3), Bartosz Derek 2 (2, 0, 0).

Trener Falubazu zwracał uwagę na fakt, że jego zawodnicy przegrywali dzisiaj moment startowy:

Leon Madsen, lider Falubazu w tym sparingu cieszył się z powrotu na zielonogórski tor:

TŁUMACZENIE MADSENA: Miło wrócić, rozpoczynać znów sezon. Wracamy na motocykl, miałem tylko jeden trening i dziś ten mecz, więc to dopiero początki, ale to były dobre dwa dni. To dla każdego były próby. Mamy nowy tor, nowe silniki, opony. Wszystko jest nowe – tak jak mówiłem, nie było zbyt wiele okazji do testów, w ostatnich dwóch wyścigach znaleźliśmy właściwie ustawienie i już było fajnie.

9 punktów dla Falubazu wywalczył pozyskany przed sezonem Dominik Kubera, który nie wyciągał daleko idących wniosków:

Andrzej Lebiediew podkreślał, że potrzebuje dużo jazdy przed startem sezonu:

Niezadowolony ze swojej postawy był Damian Ratajczak:

7 punktów dla PRES-u zdobył wychowanek Falubazu, Patryk Dudek:

Rewanż w sobotę o godz. 14.00 na toruńskiej MotoArenie.