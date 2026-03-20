Od meczów we własnej hali z VBW Gdynia rozpoczną walkę w play off Orlen Basket Ligi Kobiet koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. W tym sezonie, w meczach ligowych nasz zespół wygrał dwa spotkania i w spotkaniach ćwierćfinałowych jest faworytem. Trener Dariusz Maciejewski woli jednak dmuchać na zimne.

W poprzednim sezonie obie drużyny grały w finale play off. W gdyńskiej drużynie występowała wówczas Wiktoria Stasiak, która w teraz jest mocnym punktem gorzowskiego zespołu:

To, że wygrałyśmy dwa mecze w fazie zasadniczej z VBW nie ma teraz żadnego znaczenia, mówi Gabriela Lebiecka.

Oba mecze rozegrane zostaną w Arenie Gorzów. Początek sobotniego i niedzielnego pojedynku o godz. 18.00.