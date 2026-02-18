Trzy firmy zgłosiły się do przetargu na prowadzenie systemu roweru miejskiego w Zielonej Górze. Według planu, jednoślady mają być dostępne dla mieszkańców od 1 kwietnia 2026. – Trwa procedura przetargowa i weryfikacja ofert – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra zastępca prezydenta miasta Paweł Tonder:

W nadchodzącym sezonie, w mieście przybędą dwie stacje rowerowe, a liczba rowerów miejskich zmniejszy się o 50. Sezon rowerowy ma trwać przez osiem miesięcy – od kwietnia:

W ramach przetargu zawarto także opcję dostawienia 20 rowerów elektrycznych. Oferty przetargowe kształtują się tu miedzy 300 a 680 tysięcy złotych – dodawał Paweł Tonder, który był gościem audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.