Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu organizuje dla uczniów klas ósmych „drzwi otwarte”. Placówka przy ulicy Gimnazjalnej zachęca przyszłych absolwentów podstawówek do odwiedzin od 27 do 31 marca i zapoznania się z ofertą kształcenia.

Szkoła numer 59 oferuje kilka kierunków edukacji. – Jak co roku organizujemy takie wydarzenia. Planujemy kilka dni promocji. Pokażemy piękny budynek, wirtualną strzelnicę czy salę do samoobrony z profesjonalnym ringiem. Zapraszamy do nauki w profesjonalnych warunkach i pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli – mówi dyrektorka Anna Król:

Dodajmy, że do szkoły numer 59 uczęszcza blisko 600 uczniów.