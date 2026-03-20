Koszykarze SKM Zastalu Zielona Góra pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings Academy 100:49 w inauguracyjnym meczu finału europejskiej ligi CEYBL w kategorii wiekowej U14. Oprócz gospodarzy imprezy w turnieju występują ekipy z: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski.

W inauguracyjnym spotkaniu najwięcej punktów dla zielonogórskiej ekipy zdobyli: Wiktor Bocian 17, Nikodem Gandecki 14 oraz Mikołaj Marciniak i Jakub Tyliszczak (na zdjęciu) po 13. A tak występ podopiecznych ocenił szkoleniowiec SKM-u Marek Hossa: