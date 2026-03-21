Kultowa postać, zawodowiec i bardzo otwarty, przemiły człowiek – tak zmarłego amerykańskiego aktora, mistrza sztuk walki Chucka Norrisa wspomina w rozmowie z PAP fotograf Andrzej Wiktor.
Wiktor przed kilkunastu laty przygotowywał kampanię wizerunkową Norrisa i spotkał się z nim osobiście.
To postać kultowa
– powiedział.
Zaznaczył, że Norris przyszedł do studia z obstawą pięciu ochroniarzy.
Fama głosiła, że to byli żołnierze jednostki SEAL
– dodał.
Według Wiktora to mit o Norrisie, jako o człowieku, którego nie da się pokonać, zmusił aktora do wzmocnienia osobistej ochrony.
Prywatnie był przemiłym człowiekiem. Podczas sesji obecna była jego żona, która w trakcie zdjęć dbała o jego wizerunek, a nawet doradzała w niektórych kwestiach. Sesja przebiegała bardzo sprawnie, a gdy mniej więcej w połowie nastąpiło pewne rozluźnienie okazało się, że są to bardzo mili ludzie. Chuck Norris poza tym, że oczywiście był zawodowcem, okazał się bardzo otwartym, ciepłym człowiekiem. Znał większość dowcipów o sobie. Mało tego, razem z żoną śmiali się, bo okazało się, że część z nich wymyślają jego synowie i wrzucają do sieci, z czego rodzina ma niezły ubaw
– wspomina fotograf.
Chuck Norris zmarł w piątek w szpitalu na Hawajach, do którego trafił dzień wcześniej. Miał 86 lat.
Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris, urodził się 10 marca 1940 r. w Ryan w stanie Oklahoma. W 1958 r. dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Służąc w południowokoreańskiej bazie, otrzymał przezwisko „Chuck” i zaczął trenować Tang Soo Do, co było początkiem jego kariery w sztukach walki. Łącznie na koncie aktor miał niemal 50 produkcji filmowych i telewizyjnych. Hollywoodzką karierę rozpoczął w „Drodze smoka” (1972), gdzie zagrał przeciwnika Bruce’a Lee. W latach 80. Norris został gwiazdą cyklu „Zaginiony w akcji” i „Oddział Delta”. Największą popularność zyskał w latach 90. za sprawą serialu „Strażnik Teksasu”, w którym grał główną rolę Cordella Walkera. Gwiazdor stał się symbolem amerykańskiej popkultury. W 2012 roku Norris wystąpił w reklamie jednego z polskich banków.
1. Zmarł Chuck Norris – legenda kina akcji
Zmarł amerykański aktor i mistrz sztuk walki Chuck Norris. O śmierci legendy kina akcji poinformowała w piątek (20 marca) jego rodzina na Instagramie. Magazyn „Variety” podał, że aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach.
10 marca Chuck Norris skończył 86 lat. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych krótki film, na którym popisuje się prawym hakiem nokautującym sparingpartnera.
Nie starzeję się. Wchodzę na wyższy poziom
– napisał wówczas były gwiazdor kina akcji.
Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris, urodził się 10 marca 1940 r. w Ryan w stanie Oklahoma. W 1958 r. dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Służąc w południowokoreańskiej bazie, otrzymał przezwisko „Chuck” i zaczął trenować Tang Soo Do, co było początkiem jego kariery w sztukach walki. W 1962 r. Norris został zwolniony z służby. Rozpoczął pracę w firmie lotniczej Northdrop i otworzył sieć szkół karate, których uczniami byli m.in. Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker oraz Priscilla Presley.
Łącznie na koncie aktor miał niemal 50 produkcji filmowych i telewizyjnych. Jego aktorskim debiutem była nieuwzględniona w napisach rola w filmie „The Wrecking Crew” (1968).
Sześciokrotny mistrz świata w karate rozpoczął hollywoodzką karierę w „Drodze smoka” (1972), gdzie zagrał przeciwnika Bruce’a Lee. Norris i Lee poznali się kilka lat wcześniej na pokazie sztuk walki w Kalifornii.
W latach 80. Norris zapuścił brodę i zaczął nosić się w stylu militarnym. Został gwiazdą cyklu „Zaginiony w akcji” i „Oddział Delta”. Największą popularność zyskał w latach 90. za sprawą serialu „Strażnik Teksasu”, w którym grał główną rolę Cordella Walkera.
Serial zainspirowany był filmem „Samotny wilk McQuade”, w którym aktor wystąpił w 1983 r. Produkowano go w latach 1993-2001. Norris wykreował postać Walkera również w filmie „Strażnik Teksasu: Próba Ognia” (2005).
W 2012 r. dołączył do obsady drugiej części filmowej serii „Niezniszczalni”, do której angażowano gwiazdy kina akcji lat 80. i 90., wśród nich Sylvestra Stallone’a, Arnolda Schwarzeneggera, Bruce’a Willisa oraz Jean-Claude’a Van Damme’a.
W 2024 r. aktor wrócił z 12-letniej emerytury i zagrał w łączącym elementy kina akcji oraz science fiction projekcie „Agent Recon”. W 2026 r. ukaże się ostatni film z udziałem Norrisa „Zombie Plane”.
Gwiazdor stał się symbolem amerykańskiej popkultury, a także bohaterem niezliczonych memów i żartów. Zapytany kilka lat temu o te, które śmieszą go najbardziej, wskazał dwa dotyczące swoich narodzin: „Chuck Norris urodził się w chatce z bali, którą zbudował gołymi rękami” oraz „Kiedy urodził się Chuck Norris, nikt nie płakał oprócz położnika. Nigdy nie oklepuj Chucka Norrisa!”.
Do końca życia Norris pozostawał aktywny w mediach społecznościowych. „Kiedy patrzę wstecz na swoje życie, jestem niesamowicie wdzięczny za niezwykłe przygody i wspaniałych ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Może czas szybko płynie, ale chwile, które razem tworzymy, trwają całe życie. Wypijmy za przyszłość” – napisał na swoim profilu na Instagramie 10 marca ub.r. Tymczasem 86. urodziny uczcił wpisem, w którym podziękował swoim fanom. „Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczy dla mnie więcej niż możecie sobie wyobrazić” – zapewnił.
2. Aktorzy, politycy i dyplomaci żegnają Chucka Norrisa
Po śmierci Chucka Norrisa wielu hollywoodzkich „twardzieli”, a także fanów mistrza sztuk walki i gwiazdy kina akcji przekazywało kondolencje. Hołd w mediach społecznościowych oddali m.in. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme czy Dolph Lundgren, a także politycy i dyplomaci.
Najgłębsze kondolencje z powodu śmierci mojego przyjaciela, Chucka Norrisa – przekazał Van Damme na Istagramie.
Znaliśmy się od najmłodszych lat i zawsze szanowałem go jako człowieka. Moje serce i modlitwy są z jego rodziną. Nigdy nie zostanie zapomniany”
Także na Istagramie Dolph Lundgren podkreślił, że Chuck Norris był mistrzem.
Odkąd zacząłem osiągać sukcesy w sztukach walki, a później zacząłem grać w filmach, zawsze uważałem go za wzór do naśladowania. To był ktoś, kto miał szacunek, pokorę i siłę, jakich potrzebuje mężczyzna. Będzie nam cię brakowało, przyjacielu
– tak brzmi wpis szwedzkiego aktora.
Sylvester Stallone wspomina na Istagramie, że wspaniale mu się pracowało z Norrisem.
Był typowym Amerykaninem pod każdym względem. Wspaniały człowiek, składam kondolencje jego wspaniałej rodzinie
– napisał odtwórca Rocky’ego.
Uważaj zły świecie, u bram czai się anioł. Chuck Norris nie tylko dostał skrzydła, on także się zemści
– to wpis na platformie X innego amerykańskiego aktora Lorenzo Lamasa.
Zdaniem ambasadora USA w Izraelu Mike’a Huckabee Chuck Norris był skromny i życzliwy.
Nigdy nie zapomnę wizyty, którą złożyliśmy w domu weteranów w New Hampshire. Chuck i Gena (żona Chucka Norrisa-PAP) z wielką uprzejmością odwiedzali każdego weterana, słuchali i troszczyli się o nich. A większość z tych weteranów ubóstwiała Chucka. Kiedy wsiedliśmy do samochodu po wizycie, spojrzałem na nich i zobaczyłem, że oboje płakali poruszeni historiami tych ludzi
– wspomina na X dyplomata.
Teksas stracił legendę
– oświadczył gubernator Teksasu Greg Abbott na X.
Cały Teksas opłakuje śmierć Chucka Norrisa. Był nie tylko mistrzem sztuk walki, ikoną kina akcji i niepowtarzalnym Walkerem, Strażnikiem Teksasu. Elektryzował pokolenia konserwatystów, dając im pasję i chęć do walki o zasady, które czynią Amerykę najwspanialszym narodem na świecie. Uosabiał twardość, determinację i patriotyzm, które czynią Teksas potęgą
– napisał.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu we wpisie na X nazwał Chucka Norrisa „wielkim przyjacielem Izraela.”