Rozpoczęto poszukiwania „Lubuszanki Pamięci”. To część konkursu, którego celem jest uhonorowanie tych kobiet, które wniosły istotny wkład w historię, rozwój, kulturę, naukę lub życie społeczne w Lubuskiem.

Projekt „Lubuszanki – kobiety w historii naszego regionu”, to inicjatywa poświęcona kobietom, które pozostawiły trwały ślad w historii naszego regionu. Jego celem jest wydobycie z cienia wybitnych postaci lubuskich kobiet, których osiągnięcia zbyt często były pomijane lub niedostatecznie zauważane. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu tytuł honorowy „Lubuszanki Pamięci” będzie przyznany pośmiertnie.

– Bardzo się cieszę z tej przepięknej inicjatywy – mówi posłanka Krystyna Sibińska:

Jednym z rezultatów tego projektu będzie wystawa dodaje Mariusz Biniewski, lubuski kurator oświaty:

– Chodzi o naszą tożsamość – podkreśla Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca marca pod adresem: stowarzyszenie.kulturapomaga@gmail.com.

Oficjalne ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu „Lubuszanka Pamięci” odbędzie się 24 maja w Gorzowie podczas Kongresu Kobiet.

