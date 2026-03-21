Lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do wykonywania badań profilaktycznych na wiosnę. Do piątku w siedzibie NFZ w Zielonej Górze można skorzystać z porad dietetyka, doradcy wskażą również jakie badania przysługują nam za darmo. To także moment by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz nauczyć się jak dbać o zdrowie.

O akcji „Wiosenny przegląd zdrowia” mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze.

Doradcy czekają w siedzibie NFZ w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku.

Lubuski oddział NFZ odwiedzi również uczniów szkół w Kijach i Kamieniu Wielkim. Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych instytucji.