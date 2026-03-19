W Centrum Usług Społecznych zorganizowano warsztaty przedświątecznego rękodzieła. Seniorzy pod okiem instruktorki wykonywali ozdoby na wielkanocny stół oraz palmy. Część z stworzonych stroików przekazana zostanie miejskim instytucjom.

Uczestnicy zajęć w Domu Aktywnego Seniora aktywizują się w różnego rodzaju warsztatach organizowanych w placówce. – Nasi podopieczni lubią brać udział w tych spotkaniach. Mimo życiowego doświadczenia wciąż się rozwijają. Dla nich to przede wszystkim możliwość bycia wśród innych – mówi opiekunka grupy Anna Ciupek:

Sami seniorzy podkreślają, że takie wspólne wykonywanie prac jest dla nich ważne. – Nie dość, że dobrze się bawimy, robimy coś kreatywnego, to jeszcze jesteśmy ze sobą i nie siedzimy w pustym mieszkaniu. Idą święta, a to czas radości, więc razem dobrze spędzamy czas – zaznaczają twórcy stroików:

Dodajmy, że w zajęciach Domu Aktywnego Seniora uczestniczy 24 mieszkańców Żagania.