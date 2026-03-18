W ostatnią sobotę marca w Gorzowie odbędzie się plenerowy pokaz Misterium Męki Pańskiej. Widowisko przyciąga co roku coraz więcej widzów.

W sobotę, 28 marca o godz. 19:00 na placu papieskim na gorzowskim Górczynie odbędzie się pokaz Misterium Męki Pańskiej, czyli fragmentów Ewangelii opowiadających o ostatnich godzinach życia Jezusa. Pokaz już od pięciu lat przyciąga wielu widzów swoją formą i rozmachem. To poruszająca opowieść oparta na znanej historii, przedstawiona w atrakcyjnej, teatralnej odsłonie z udziałem licznych aktorów – amatorów oraz statystów.

– Każdego roku mamy nieco inny scenariusz – mówi Stanisław Lewandowski z Gorzowskiego Towarzystwa Kulturalno – Społecznego:

– W tegorocznym przedstawieniu Pasji bierze udział około 50 aktorów, ale są też statyści – dodaje Magdalena Bartoszewicz, współorganizatorka przedstawienia:

Próby odbywają się w Wieczerniku przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w środy o godz. 19.00. Misterium, które tradycyjnie zostanie pokazane tuż przed Niedzielą Palmową, poprzedzi msza, którą w pobliskim kościele o godz. 18:00 odprawi bp. Tadeusz Lityński.