Wojciech Olszewski, dyrektor marszałkowskiego biura projektów własnych i społeczeństwa informacyjnego, miał użyć przemocy fizycznej wobec swojego pracownika. Dostał za to naganę i został zdegradowany z funkcji. Będzie pracował w innym departamencie.

Jak podaje Gazeta Lubuska zdarzenie miało miejsce kilkanaście dni temu, a podległy Olszewskiemu pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.

Wojciech Olszewski w rozmowie z gazetą powiedział, że swoje stanowisko przedstawił pracodawcy i akceptuje konsekwencje swego postępowania.

Jak tłumaczy, jego zdenerwowanie wynikało z błędnych wyliczeń, jakich dokonał pracownik w ważnych dokumentach oraz braku innego dokumentu, który od dawna powinien być gotów.

To wtedy miało dojść do zdarzenia. Wojciech Olszewski zapewnia, że natychmiast przeprosił pracownika, ponownie zrobił to następnego dnia.

Rzecznik prasowy zarządu województwa Zdzisław Haczek w odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnego powierzenia nowej osobie obowiązków dyrektora poinformował Gazetę Lubuską, że w środę (18 marca) departament organizacyjno-prawny UMWL ogłosił nabór wewnętrzny na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora biura projektów własnych i społeczeństwa informacyjnego.