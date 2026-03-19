Jutro o godzinie 17.30 w Zielonej Gorze – Stelmet Falubaz w meczu kontrolnym zmierzy się z mistrzem Polski Pres Grupa Deweloperska Toruń.
Obie ekipy wystapią w najsilniejszych składach, a o przygotowaniach do pierwszego meczu w 2026 roku mówi Marek Mróz – kierownik Stelmetu-Falubazu:
Oskar Hurysz – zaliczył kilka treningów na zielonogórskim torze, a także na mini-torach w Lginiu i w Nietoperku.
Awizowane składy na piątkowy sparing:
Pres Grupa Deweloperska Toruń:
1. Patryk DUDEK
2. Robert LAMBERT
3. Norick BLOEDORN
4. Mikkel MICHELSEN
5. Emil SAJFUTDINOV
6. Antoni KAWCZYŃSKI
7. Mikołaj DUCHIŃSKI
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Dominik KUBERA
10. Andzejs LEBEDEVS
11. Przemysław PAWLICKI
12. Mitchell MCDIARMID
13. Leon MADSEN
14. Oskar HURYSZ
15. Damian RATAJCZAK