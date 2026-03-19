Jutro o godzinie 17.30 w Zielonej Gorze – Stelmet Falubaz w meczu kontrolnym zmierzy się z mistrzem Polski Pres Grupa Deweloperska Toruń.

Obie ekipy wystapią w najsilniejszych składach, a o przygotowaniach do pierwszego meczu w 2026 roku mówi Marek Mróz – kierownik Stelmetu-Falubazu:

Oskar Hurysz – zaliczył kilka treningów na zielonogórskim torze, a także na mini-torach w Lginiu i w Nietoperku.

Awizowane składy na piątkowy sparing:

Pres Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk DUDEK

2. Robert LAMBERT

3. Norick BLOEDORN

4. Mikkel MICHELSEN

5. Emil SAJFUTDINOV

6. Antoni KAWCZYŃSKI

7. Mikołaj DUCHIŃSKI

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

9. Dominik KUBERA

10. Andzejs LEBEDEVS

11. Przemysław PAWLICKI

12. Mitchell MCDIARMID

13. Leon MADSEN

14. Oskar HURYSZ

15. Damian RATAJCZAK