Żagań podpisał umowę na termomodernizację budynku Muzeum Obozów Jenieckich. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto otrzymało na realizację robót dofinansowanie.

Obiekt od lat nie przechodził większych remontów. – Bardzo nas cieszy, że po długich oczekiwaniach rozpoczynamy termomodernizację budynku. Zakres prac będzie szeroki. Wymienione zostaną wszystkie okna i drzwi, docieplone ściany i dach budynku. Zmienimy też sposób ogrzewania pozbywając się starego pieca – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Wykonawca ma 13 miesięcy na wykonanie zadania.