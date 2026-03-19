Gmina Żagań podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi w Rudawicy. Z gminnej mapy zniknie kolejny gruntowy ciąg komunikacyjny. Koszt zadania to 300 tysięcy złotych. Pieniądze w 100 procentach pochodzą z kasy samorządu.

Do przetargu stanęło 14 firm. – Zainteresowanie realizacją robót było duże. Udało nam się bardzo korzystnie rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Mieszkańcy od dawna czekali na zmianę nawierzchni w tej lokalizacji. Firma za chwilę ruszy z pracami – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Dodajmy, że odcinek objęty pracami to blisko pół kilometra.