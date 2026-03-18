Kamil Hanuszczak przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszego zespołu piłkarzy ręcznych Zewu Świebodzin. W świebodzińskim klubie spędził dwa lata.

Zadebiutował na ławce trenerskiej 23 marca 2024 roku, prowadząc zespół do zwycięstwa nad Tęczą Kościan 33:30. Łącznie poprowadził drużynę w 51 spotkaniach ligowych, zdobywając 116 punktów. Na ten dorobek złożyło się 39 zwycięstw (w tym 2 po rzutach karnych) oraz 12 porażek (1 po karnych). Na szczególne wyróżnienie zasługuje poprzedni sezon — najlepszy w historii gry Zewu w pierwszej lidze — zakończony 2. miejscem oraz bilansem 22 zwycięstw i zaledwie 2 porażek. A tak szkoleniowiec mówi o swoim rozstaniu z Zewem: