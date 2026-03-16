W miniony weekend na terenie parku książęcego w Żaganiu przeprowadzono bieg charytatywny. Ponad 100 osób pobiegło w szczytnym celu. Środki z imprezy przekazane zostaną na rzecz żarskiego hospicjum imienia Świętego Brata Alberta.

„Serce na dłoni, nogi w ruchu” – pod taką nazwą Żaganianie, ale i mieszkańcy pobliskich destynacji wzięli udział w pomocowym evencie. Oprócz wpisowej cegiełki za uczestnictwo w biegu na dystansie 5 kilometrów było także wiele innych atrakcji. Dużym wzięciem cieszyła się strefa gastronomiczna, zabawy z alpakami czy kiermasz ciast. Na scenie zaprezentowały się także zespoły muzyczne. Wszystko po to, aby pomóc innym. – To świetnie spędzony czas. Nie dość, że się ruszamy, integrujemy, to jeszcze możemy wesprzeć potrzebujących – podkreślają uczestnicy wydarzenia: