Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu zorganizowali akcję pod nazwą „Komórkomania”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją DKMS i dotyczy pozyskiwania dawców szpiku.

W gabinecie szkolnej pielęgniarki zorganizowano punkt rejestracji potencjalnych donacji. Dosłownie w kilka minut można się zarejestrować w bazie dawców. A może nim zostać osoba która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 55 roku życia. Musi także spełniać określone wymogi dotyczące zdrowia. Swoją chęć pomocy deklaruje wielu uczniów placówki. W akcji mogą wziąć także udział mieszkańcy Żagania. Jak mówi koordynatorka przedsięwzięcia Anna Machnij kampania ma także uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest oddanie szpiku dla ratowania życia innych osób: