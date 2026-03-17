W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu trwają Dni Rejestracji Dawców Szpiku. Wydarzenie odbywa się pod auspicjami Fundacji DKMS. Akcja pod nazwą „Komórkomania” pozwala w kilka minut zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Dawcą może zostać osoba od 18 do 55 roku życia. – Najpierw prowadziliśmy część edukacyjną dla uczniów, aby uświadomić im jak ogromne znaczenie ma oddanie szpiku dla ratowania życia innych osób. Czekamy nie tylko na naszych ochotników ze szkoły, ale i dorosłych spełniających wymogi z terenu miasta – mówi koordynatorka akcji Agnieszka Machnij:

– Bycie w bazie, to już pierwszy krok ku temu, aby pomóc potrzebującym. Nigdy nie wiadomo, czy kiedyś ja nie będę w takiej sytuacji, więc się zdecydowałem – zaznacza uczeń placówki tuż po wypełnieniu dokumentów i oddaniu wymazu:

– Przede wszystkim warto zmieniać świadomość ludzi i obalać stereotypy, bo naprawdę niewiele trzeba, aby uratować komuś życie. Ja też chcę się zapisać na listę dawców – mówi wolontariuszka pomagająca przy akcji „Komórkomania”:

Organizatorzy czekają na chętnych w gabinecie pielęgniarki szkolnej dziś od godziny 12.00 do 17.30.