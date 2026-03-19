Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej numer 1071F z Dzietrzychowic w kierunku Karczówki. Inwestycja dofinansowana w kwocie 5,5 miliona złotych. Koszt całego zadania to ponad 9 milionów złotych.

Firma rozpoczęła już oczyszczanie pobocza. – Mieszkańcy gminy Brzeźnica oraz pozostałych lokalizacji od dawna czekali na rozpoczęcie robót. Wyznaczone już zostały objazdy. Prace powinny przebiegać bez utrudnień, bo jest to odcinek łączący miejscowości i nie ma tu żadnych domów. Otrzymaliśmy także środki na drugi etap prac już w samej Karczówce – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Prace mają zakończyć się do 7 listopada.