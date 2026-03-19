Jeszcze w tym roku do gminy Górzyca trafi nowy wóz strażacki. Zasili on jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku użytkowany do tej pory wóz uległ spaleniu w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej, co spowodowało, że jednostka OSP Czarnów została na kilka miesięcy wyłączona z działań.

– Wprawdzie naprawiony pojazd wrócił do akcji, ale rozpoczęliśmy działania w celu pozyskania nowego samochodu – mówi Tomasz Stupienko, wójt Górzycy.

Wśród zadań najczęściej wykonywanych przez druhów z Czarnowa są wezwania do zdarzeń na przebiegającej w pobliżu drodze krajowej nr 22.