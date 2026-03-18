Piłkarze Cariny Gubin na własnym terenie zremisowali 1:1 z wiceliderem III ligi, Spartą Katowice w ramach zaległego meczu 20. kolejki.

W pierwszej połowie nieco więcej sytuacji miała ekipa ze Śląska, ale zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 0:0. Już na początku drugiej odsłony goście otworzyli wynik – w 51 minucie rzut karny po faulu wykorzystał Mateusz Mazurek. Niedługo później mogło być już nawet 2:0 dla Katowiczan, ale Filip Chadała po rykoszecie wybronił ich groźny kontratak przeprowadzony przez całe boisko.

Carina długo szukała sposobu na odgryzienie się rywalowi, a swoich szans upatrywała głównie w stałych fragmentach. Aż w końcu w 78 minucie po jednym z nich – konkretnie dośrodkowaniu z rzutu rożnego – głową wyrównał Rafał Dzidek. Gubinianie mogli nawet pójść za ciosem, mieli jeszcze okazję na 2:1, ale ostatecznie skończyło się podziałem punktów.

Trener Cariny, Grzegorz Kopernicki był po meczu zadowolony z wywalczonego remisu:

Punkt szanuje także jeden z graczy Cariny, Maciej Diduszko:

Z kolei szkoleniowiec Sparty, Tomasz Wróbel zdawał sobie sprawę przed meczem, że Gubin to ciężki teren:

Straconej bramki żałował napastnik Kamil Kurianowicz, który jeszcze jesienią grał w Stali Jasień: