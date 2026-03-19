Lubuska Koalicja Obywatelska z nowym zarządem. Został wybrany przez radę regionu partii. Wiceprzewodniczącymi zostali: posłanki Krystyna Sibińska i Elżbieta Polak, marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski oraz pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw samorządu Robert Kornalewicz. Sekretarzem partii będzie Izabela Piotrowicz.

Szef Koalicji Obywatelskiej Marek Cebula mówi, że te decyzje kończą wewnętrzny proces wyborczy.

Skład zarządu KO uzupełniają:

Bogusław Bielawski (skarbnik), Anna Januszkiewicz, Elżbieta Kozak, Cecylia Brodzińska, Natalia Burdz, Grzegorz Platokos, Marcin Jabłoński, Tomasz Prozorowicz, Bogdan Kępiński, Robert Surowiec, Marek Kamiński, Jerzy Wierchowicz, Hubert Harasimowicz, Grzegorz Potęga.