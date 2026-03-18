W powiecie żarskim powstała pierwsza wirtualna strzelnica. Obiekt wybudowano w pomieszczeniach piwnicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Placówka otrzymała pieniądze z ministerstwa oraz starostwa powiatowego. Koszt zadania to ponad 200 tysięcy złotych. Repliki broni odwzorowane są w skali jeden do jednego. Co ważne, jest to bezpieczny obiekt, bo zamiast prawdziwych pocisków wykorzystywane jest sprężone powietrze i wiązka laserowa. Na razie ze strzelnicy korzystać będą uczniowie, ale docelowo instalacja ta ma być także dostępna dla mieszkańców. – Nasz pomysł utworzenia takiego miejsca powstał dawno. Ostatecznie pojawił się ministerialny projekt i na styku działania z wojskiem i powiatem udało się osiągnąć ten cel. Mamy wirtualną strzelnicę – mówi dyrektor placówki Robert Nowaczyński: