„Żywe Miejsca Pamięci” – to nazwa projektu realizowanego przez Międzyrzecz oraz kilku partnerów niemieckich we współpracy z urzędem marszałkowskim. Dzięki niemu upamiętnione zostaną ofiary zbrodniczej akcji T4, w ramach której Niemcy mordowali w czasie II wojny światowej pacjentów szpitala w Obrzycach.

Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, która od lat bada hitlerowską zbrodnię liczy, że dzięki temu tragiczna historia dotrze do nowych odbiorców.

Także burmistrz Remigiusz Lorenz mówi o podnoszeniu świadomości historycznej.

Dzięki decyzjom samorządu województwa przekazany został teren dawnego cmentarza, który zostanie zrewitalizowany – mówi członek zarządu województwa lubuskiego Anna Chinalska.

To bardzo ważna inicjatywa – dodaje Elżbieta Karmazyn z polskiego biura Euroregionu Pro-Europa-Viadrina.

W ramach projektu powstaną m.in. szlaki edukacyjne, publikacje, wystawy, a miejsca pamięci historycznej zostaną zrewitalizowane. Poza Międzyrzeczem realizacje będą także w Berlinie, Seelow czy Uckermünde. Projekt będzie realizowany do 2028 roku.