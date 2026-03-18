Wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka z wizytą w Zielonej Górze. Polityk związana z Koalicją Obywatelską spotkała się m.in. z przedstawicielami branży winiarskiej.

– Chcemy zmienić przepisy – oznajmiła Gromadzka:

Wiceministra przyznała, że tendencje sprzedażowe w większości sektorów polskiego rolnictwa są spadkowe. – W tym kontekście imponuje mi konsolidacja środowiska lubuskich winiarzy – powiedziała:

Gromadzka podczas konferencji prasowej zapowiedziała też start program „Aktywna wieś”, w ramach którego o dofinansowanie będą mogły starać się sołectwa. Wnioski będzie można składać od 30 marca do 30 kwietnia.