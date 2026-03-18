Gorzowianie znów będą mieli okazję obejrzeć wystawę pamiątek pokazujących życie i pracę w dawnym Landsbergu w oparciu o działalność przemysłowca Maxa Bahra.

Wystawa zatytułowana „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr” została przygotowana przez Brandenburskie Główne Archiwum Krajowe w Poczdamie i gorzowską Bibliotekę Herberta. Dla zwiedzających będzie to możliwość przeżycia wyjątkowej podróży w czasie do dawnego Landsberga, czyli miejsca, w którym zapisana jest historia Gorzowa. Mówi historyk Robert Piotrowski:

Szczególnie do odwiedzenia wystawy organizatorzy zapraszają uczniów gorzowskich szkół średnich, ale nie tylko. Katarzyna Miczał ze Stowarzyszenia Rozwój:

Wystawę „U Bahra…” tym razem będzie można obejrzeć w siedzibie Seminarium Duchownego przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie, czyli budynku gdzie przed laty mieszkał Max Bahr. Mówi ks. Wojciech Oleśków, dyrektor Instytutu bp. Wilhelma Pluty:

Uroczyste otwarcie wystawy w piątek o godz. 10:00. Dla zwiedzających będzie dostępna w dnach 23 – 31 marca oraz 13 –17 kwietnia. Wszystkie szczegóły dot. możliwości zwiedzania znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Rozwój.