Żarski magistrat wyłonił wykonawcę przebudowy skweru w Kunicach. Plac przy ulicy Grunwaldzkiej przejdzie rewitalizację. Inwestycja obejmuje remont terenu wraz z restauracją fontanny oraz budowę rzeźby.

Oba zadania zgłoszone zostały w ramach budżetu obywatelskiego. – Cieszę się, że prace w końcu ruszą. Kunice to dzielnica, która jest częścią Żar i chcemy, aby była ona atrakcyjna dla mieszkańców. Do tej pory miejsce, które chcemy zmieniać nie wyglądało najlepiej – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Koszt prac to ponad 600 tysięcy złotych.