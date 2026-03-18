Jak rozpoznać symptomy wypalenia i prawidłowo dbać o zdrowie psychiczne – to niektóre z zagadnień, jakie Zielonogórzanie będą mogli omówić na spotkaniu ze specjalistą.

W czwartek 19 marca, z mieszkańcami będzie rozmawiał psychoterapeuta Piotr Zbigniew Kamrat.

Konsultacje odbędą się w siedzibie NFZ przy ul. Podgórnej w godzinach od 11 do 13 – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowy lubuskiego oddziału NFZ:

Z wizyty może skorzystać każda osoba niezależnie od wieku, nie trzeba mieć ze sobą skierowania ani diagnozy.