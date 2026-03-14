Żarski magistrat ogłosił przetarg na remont zamku Dewinów-Bibersteinów. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia. Miasto otrzymało na realizację prac 35 milionów złotych w ramach programu „Feniks”. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 70 milionów złotych.

Zakres robót do wykonania jest ogromny. – Prace będą odbywać się pod nadzorem konserwatorskim. Liczymy a to, że uda nam się sukcesem zakończyć postępowanie przetargowe i wyłonimy wykonawcę. Chcemy przywrócić perłę Żar do życia – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.