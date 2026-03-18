Trwa modernizacja budynków wojewódzkiej i miejskiej biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Robotnicy zamontowali już panele fotowoltaiczne na dwóch dachach – gmachu głównego oraz sali im. Janusza Koniusza. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż pompy ciepła oraz magazynów energii.

Jak mówi Katarzyna Pietrek, specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w bibliotece Norwida, dzięki modernizacji książnica zostanie przekształcona w budynek zeroemisyjny:

– Prace mają się zakończyć do końca bieżącego roku – dodaje Katarzyna Pietrek:

Dodajmy, że biblioteka Norwida planuje także gruntowną modernizację holu głównego oraz Muzeum Ilustracji Książkowej.